Анатолий Козлачков стал главой Ассоциации банков России

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР, Ассоциация "Россия") Анатолий Козлачков стал главой ассоциации. Все участники VI съезда организации единогласно проголосовали за его кандидатуру, передает ТАСС.

На официальном сайте АБР указали, что Козлачков является специалистом в области банковского права и смежных с ним направлений.

"Он принимал участие в разработке действующих в настоящее время законов о Центробанке РФ, о банках и банковской деятельности", – отметили в сообщении.

Козлачков находился на должности вице-президента АБР с 2017 года, а в 2000-х годах он работал в Банке России.

В начале марта президент АБР и бывший первый зампред Центробанка РФ Георгий Лунтовский скончался в возрасте 73 лет. Смерть наступила после борьбы с тяжелым заболеванием. Он находился на посту президента ассоциации с 2017 года.