"Сколково": в России начали печь хлеб из мух

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Участник проекта "Сколково" – компания "Биолаборатория" – начал использовать муху черной львинки в хлебопекарной промышленности. Об этом сообщается на канале инновационного центра "Сколково" на платформе "Дзен".

Компания разводит черную львинку на предприятии в Архангельской области.

Там уточнили, что продукт содержит протеин из обезжиренного насекомого. Такой хлеб хранится дольше и не портится в течение пяти-семи суток, если его не надрезать. Специалисты также отметили, что добавление пары граммов протеина насекомого на килограмм муки может вдвое ускорить процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста.

"Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, – они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания", – уверен глава организации Геннадий Иванов.

Он рассказал, что начал изучать полезные свойства черной львинки после того, как врачи поставили ему диагноз, предполагающий замену тазобедренных суставов. Предприниматель отказался от операции и решил выяснить, в каких регионах мира люди реже страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В ходе своего исследования он выяснил, что в рационе питания таких людей присутствует это насекомое. Через несколько лет боль при ходьбе у Иванова значительно уменьшилась, а жидкость в суставах стала восстанавливаться.

Ранее сообщалось, что новосибирская компания "Энтопротеин", являющаяся резидентом инновационного центра "Сколково", намерена к 2025 году запустить в РФ производство высокобелковой муки и кормов из сверчков.

До этого голландские ученые выяснили, что переход людей на рацион из насекомых позволит снизить выбросы парниковых газов и повысить эффективность сельского хозяйства. Дело в том, что выращивание насекомых для получения сопоставимого с мясом объема полезных веществ требует в 10 раз меньше ресурсов.