В Москве открылась "Российская энергетическая неделя". Так, в Гостином дворе проходит выставка, где представлены все достижения компаний городского хозяйства столицы.



Одной из самой ярких стала экспозиция Мосгаза. Каждый может во всех деталях рассмотреть макеты котельных, в том числе мобильных.

Их используют в экстренных ситуациях, чтобы быстро обеспечить теплом как один дом, так и целый микрорайон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

