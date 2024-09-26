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26 сентября, 23:45

Экономика

В Москве открылась "Российская энергетическая неделя"

В Москве открылась "Российская энергетическая неделя"

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В Москве открылась "Российская энергетическая неделя". Так, в Гостином дворе проходит выставка, где представлены все достижения компаний городского хозяйства столицы.

Одной из самой ярких стала экспозиция Мосгаза. Каждый может во всех деталях рассмотреть макеты котельных, в том числе мобильных.

Их используют в экстренных ситуациях, чтобы быстро обеспечить теплом как один дом, так и целый микрорайон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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