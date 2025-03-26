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26 марта, 07:30

Экономика

Закупочные цены на импортные товары могут снизиться из-за ситуации с долларом

Закупочные цены на импортные товары могут снизиться из-за ситуации с долларом

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Курс доллара за четыре месяца опустился более чем на 20 рублей и стабилизировался в районе 83–84 рублей. Это может привести к снижению закупочных цен на импортные товары. Однако розничные цены пока остаются на прежнем уровне.

Эксперты объясняют ситуацию тем, что предприниматели учитывают возможные колебания валюты и направляют дополнительную доходность на покрытие издержек. В то же время прогнозируется, что во втором полугодии курс доллара может вернуться к уровню, заложенному в бюджете, – 96,5 рубля.

Некоторые поставщики непродовольственных товаров, а также туроператоры, работающие с иностранными партнерами, уже начали предлагать осторожные скидки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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