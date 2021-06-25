Студенты могут получить кредит на образование

Многие студенты платят за обучение самостоятельно, и часто стоимость превышает их материальные возможности. В таких случаях можно взять образовательный кредит.

На период обучения нужно платить только проценты. Ставка по кредиту составляет всего 3%. Это называется кредит с господдержкой. А тем, кто получает первое образование, после окончания учебы дается еще 9 месяцев, чтобы найти работу.

При этом даже по кредиту на образование без господдержки ставки будут ниже, чем по обычному потребительскому – от 5 до 9%.

Но есть и нюансы, о которых нужно помнить. Например, если абитуриенту не исполнилось 18 лет, понадобится согласие родителей. Кроме того, важна успеваемость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.