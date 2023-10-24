Заседание совета "Сибдальвостокгаз" прошло в Москве

В Москве прошло заседание научно-технического совета "Сибдальвостокгаз". Встреча прошла в компании "Мосгаз".

Участники обсудили перспективы газификации отдаленных регионов России. Особое внимание было уделено опыту Москвы и столичного региона.

На встрече с газовиками присутствовали производители регулирующей и запорной аппаратуры, а также другой продукции, которую можно эффективно применять в регионах.

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