24 октября, 23:00Экономика
Заседание совета "Сибдальвостокгаз" прошло в Москве
В Москве прошло заседание научно-технического совета "Сибдальвостокгаз". Встреча прошла в компании "Мосгаз".
Участники обсудили перспективы газификации отдаленных регионов России. Особое внимание было уделено опыту Москвы и столичного региона.
На встрече с газовиками присутствовали производители регулирующей и запорной аппаратуры, а также другой продукции, которую можно эффективно применять в регионах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.