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24 октября, 23:00

Экономика

Заседание совета "Сибдальвостокгаз" прошло в Москве

Заседание совета "Сибдальвостокгаз" прошло в Москве

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В Москве прошло заседание научно-технического совета "Сибдальвостокгаз". Встреча прошла в компании "Мосгаз".

Участники обсудили перспективы газификации отдаленных регионов России. Особое внимание было уделено опыту Москвы и столичного региона.

На встрече с газовиками присутствовали производители регулирующей и запорной аппаратуры, а также другой продукции, которую можно эффективно применять в регионах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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