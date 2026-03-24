Жилье в новостройках в России перестало пользоваться спросом

Жилье в новостройках в России перестает пользоваться спросом. По статистике, больше половины жилья в новых домах не распродается месяцами. Наибольшая доля невостребованных квадратных метров зафиксирована в Краснодарском и Красноярском краях, в Башкирии, Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях.

Экономический обозреватель Константин Цыганков отметил, что стоимость квартир последние несколько лет росла высокими темпами, а льготную "Семейную ипотеку" пересмотрели. Эксперт подчеркнул, что на рынке новостроек можно получить скидку в 10–15%. Единственным условием является оплата всей суммы целиком наличными.

