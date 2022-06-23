Производитель красок Tikkurila заявил об уходе с российского рынка

Финский производитель краски Tikkurila решил окончательно уйти из России. Как заявили в самой компании, руководство пока не определилось, продавать активы или нет. До этого компания максимально сократила деятельность в стране.

Tikkurila на российском рынке находится больше 25 лет. Ей принадлежит несколько производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.