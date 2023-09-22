Кабмин РФ готов продлить порог для беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро

Правительство России готово продлить действия порога в тысячу евро для беспошлинного ввоза товаров. Действие ранее установленного повышенного порога для беспошлинного ввоза истекает 1 октября. На данный момент рассматривают вариант, при котором ничего не поменяют до апреля 2024 года.

Отмечается, что предельный вес посылки остался прежним – 31 килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.