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22 сентября, 19:15

Экономика

Кабмин РФ готов продлить порог для беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро

Кабмин РФ готов продлить порог для беспошлинного ввоза товаров в тысячу евро

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Правительство России готово продлить действия порога в тысячу евро для беспошлинного ввоза товаров. Действие ранее установленного повышенного порога для беспошлинного ввоза истекает 1 октября. На данный момент рассматривают вариант, при котором ничего не поменяют до апреля 2024 года.

Отмечается, что предельный вес посылки остался прежним – 31 килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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