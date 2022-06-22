Остатки вещей от брендов одежды, ушедших из РФ, будут продаваться в дисконтах – СМИ

И сегодня в СМИ появилась информация, что остатки вещей от популярных брендов одежды, ушедших из России или планирующих это, – будут продаваться в бюджетных сетях Familia и Off-price.

Речь идет о Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Mango и H&M. Как утверждается, Familia и Off-price получили одежду с дисконтом до 90-а процентов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.