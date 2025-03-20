Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 14:30

Экономика

Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии московской промышленности

Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии московской промышленности

Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии производства одежды в Москве

На внебиржевых торгах доллар опустился ниже 81 рубля

Россиянам придется подтверждать доход для получения кредита более 200 тыс рублей

ЕС потратил почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе 2025 года

"Торги Москвы": возможности инвестпортала

"Деньги 24": москвичи стали больше тратить на бьюти-услуги

Российские туристы в Турции могут оплачивать покупки по QR-коду

Россияне стали больше доверять микрофинансовым организациям

Москвичи стали зарабатывать через фонды недвижимости

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Анатолий Гарбузов поделился, какие отрасли в столице сейчас развиваются с особым вниманием и какие задачи ставят перед московскими производителями.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется наукоемким отраслям, таким как лифтостроение, электроавтомобилестроение и микроэлектроника. По его словам, цель города – достичь мирового стандарта качества в этих областях.

Большое интервью с Анатолием Гарбузовым выйдет в четверг, 20 марта, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика