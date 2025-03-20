Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии московской промышленности

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Анатолий Гарбузов поделился, какие отрасли в столице сейчас развиваются с особым вниманием и какие задачи ставят перед московскими производителями.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется наукоемким отраслям, таким как лифтостроение, электроавтомобилестроение и микроэлектроника. По его словам, цель города – достичь мирового стандарта качества в этих областях.

Большое интервью с Анатолием Гарбузовым выйдет в четверг, 20 марта, в эфире телеканала Москва 24.