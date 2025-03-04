Более 2,5 миллиона россиян оформили самозапрет на кредиты

С 1 марта услуга самозапрета на кредиты стала доступна для россиян, и уже более 2,5 миллиона человек воспользовались этой возможностью. Средний возраст пользователей, оформивших запрет, составляет 53 года. Чаще всего услугу запрашивают пенсионеры, обращаясь в МФЦ.

Самозапрет позволяет защититься от нежелательных кредитов и мошеннических действий. У тех, кто подал заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, которая обязывает банки и микрофинансовые организации отказать в займе. Однако запрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты.

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