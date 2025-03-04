Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 12:30

Общество

Более 2,5 миллиона россиян оформили самозапрет на кредиты

Более 2,5 миллиона россиян оформили самозапрет на кредиты

Роспотребнадзор сообщил об активизации клещей в нескольких регионах

Главный специалист по гинекологии Минздрава РФ Адамян рассказала о пользе материнства

Североатлантический циклон принес в Москву дождь и мокрый снег

Москвич Андрей Сомов после службы в зоне СВО вернулся к работе на заводе

Клещи активизировались в Москве и Подмосковье из-за теплой зимы

Собянин: все желающие от 14 до 35 лет могут присоединиться к "Молодежи Москвы"

Синоптики сообщили о резком понижении атмосферного давления в Москве

"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 марта

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 97% 4 марта

С 1 марта услуга самозапрета на кредиты стала доступна для россиян, и уже более 2,5 миллиона человек воспользовались этой возможностью. Средний возраст пользователей, оформивших запрет, составляет 53 года. Чаще всего услугу запрашивают пенсионеры, обращаясь в МФЦ.

Самозапрет позволяет защититься от нежелательных кредитов и мошеннических действий. У тех, кто подал заявление, в кредитной истории появляется специальная отметка, которая обязывает банки и микрофинансовые организации отказать в займе. Однако запрет не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществоэкономикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика