Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии производства одежды в Москве

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Анатолий Гарбузов отметил, что в столице выпускают большое количество одежды, включая высокотехнологичную экипировку.

По его словам, московские производства поставляют одежду для различных сфер – от медицинских бригад до спортсменов. Среди разработок есть форма, которая считывает параметры тренировки и помогает контролировать прогресс.

Большое интервью с Анатолием Гарбузовым выйдет в четверг, 20 марта, в эфире телеканала Москва 24.