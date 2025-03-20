Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 11:30

Экономика

Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии производства одежды в Москве

Руководитель ДИиПП Анатолий Гарбузов рассказал о развитии производства одежды в Москве

На внебиржевых торгах доллар опустился ниже 81 рубля

Россиянам придется подтверждать доход для получения кредита более 200 тыс рублей

ЕС потратил почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе 2025 года

"Торги Москвы": возможности инвестпортала

"Деньги 24": москвичи стали больше тратить на бьюти-услуги

Российские туристы в Турции могут оплачивать покупки по QR-коду

Россияне стали больше доверять микрофинансовым организациям

Москвичи стали зарабатывать через фонды недвижимости

"Деньги 24": москвичи стали зарабатывать через фонды недвижимости

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИиПП) Анатолий Гарбузов отметил, что в столице выпускают большое количество одежды, включая высокотехнологичную экипировку.

По его словам, московские производства поставляют одежду для различных сфер – от медицинских бригад до спортсменов. Среди разработок есть форма, которая считывает параметры тренировки и помогает контролировать прогресс.

Большое интервью с Анатолием Гарбузовым выйдет в четверг, 20 марта, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика