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20 марта, 07:00

Экономика

Россиянам придется подтверждать доход для получения кредита более 200 тыс рублей

Россиянам придется подтверждать доход для получения кредита более 200 тыс рублей

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Чтобы получить кредит в банке больше 200 тысяч рублей, россиянам нужно будет подтверждать свой доход. Для этого подойдет справка 2-НДФЛ. Новое правило заработает уже 1 сентября.

При этом ЦБ не ограничивает список документов, которые банки могут использовать для принятия решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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