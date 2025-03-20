Россиянам придется подтверждать доход для получения кредита более 200 тыс рублей

Чтобы получить кредит в банке больше 200 тысяч рублей, россиянам нужно будет подтверждать свой доход. Для этого подойдет справка 2-НДФЛ. Новое правило заработает уже 1 сентября.

При этом ЦБ не ограничивает список документов, которые банки могут использовать для принятия решения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.