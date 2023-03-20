07:45Экономика
Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse
Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse. Это решение должно спасти кредитную организацию, акции которой быстро упали после банкротства четырех банков в США. Отмечается, что Credit Suisse – это второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS.
Можно ли эти события назвать началом глобального финансового кризиса? И при каких обстоятельствах западные проблемы почувствуют в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.