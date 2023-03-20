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Экономика

Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse

Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse

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Швейцарский финансовый холдинг UBS поглотил банк Credit Suisse. Это решение должно спасти кредитную организацию, акции которой быстро упали после банкротства четырех банков в США. Отмечается, что Credit Suisse – это второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS.

Можно ли эти события назвать началом глобального финансового кризиса? И при каких обстоятельствах западные проблемы почувствуют в России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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