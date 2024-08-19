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19 августа, 08:45

Экономика

Новую образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

Новую образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

Образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

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Девять крупных российских компаний вышли на биржу в этом году. Благодаря такому шагу у них появился доступ к дополнительным финансовым инструментам, через которые удобнее привлекать инвестиции. Для этого Москва запустила новую образовательную программу "Путь к IPO".

В ходе теоретического модуля компании смогут ознакомиться с возможными стратегиями фандрайзинга на пути к IPO, узнают, что такое pre-IPO, как выйти на него, какие есть шаги, инструменты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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