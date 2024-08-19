Новую образовательную программу "Путь к IPO" тестируют в Московском инновационном кластере

Девять крупных российских компаний вышли на биржу в этом году. Благодаря такому шагу у них появился доступ к дополнительным финансовым инструментам, через которые удобнее привлекать инвестиции. Для этого Москва запустила новую образовательную программу "Путь к IPO".

В ходе теоретического модуля компании смогут ознакомиться с возможными стратегиями фандрайзинга на пути к IPO, узнают, что такое pre-IPO, как выйти на него, какие есть шаги, инструменты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.