Конфликт в Иране вызвал рост цен на авиатопливо в мире

Конфликт в Иране привел к стремительному росту цен на авиатопливо во всем мире. Крупнейшие авиакомпании сокращают рейсы из-за дорогого керосина. По данным СМИ, в Европе запасов топлива может хватить лишь до конца весны, что способно сорвать летний туристический сезон.

На фоне роста цен на топливо в Германии сотни водителей вышли на протест. Колонна машин растянулась на 8 километров, у резиденции канцлера Фридриха Мерца участники призывали его уйти с должности.

В индонезийском городе Соло улицы и реки окрасились в розовый цвет из-за химикатов для окрашивания тканей, попавших в воду во время паводка. Местные жители шутят, что город стал частью "вселенной Барби", однако экологи предупреждают: такие "яркие" явления могут быть опасны для здоровья.

