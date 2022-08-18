В России сократилось количество говядины на прилавках магазинов

Говядины на прилавках магазинов стало меньше, а цены на нее заметно выросли. Это единственный из основных видов мяса, производство которого сократилось в первой половине года.

Свинины и птицы, наоборот, стало только больше. Чтобы выправить ситуацию, Минсельхоз готовит дополнительные меры поддержки рынка говядины.

Чем помогут? И снизятся ли после этого цены? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.