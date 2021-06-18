Москвичам рассказали о ценах на голубику

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на голубику на столичных рынках.

На Лосиноостровском рынке она была по 150 рублей за 100 граммов, и цена не изменилась. На Преображенском за килограмм просят 600 рублей, а на прошлой неделе стоимость была 1 500 рублей.

На Усачевском небольшая упаковка ягод по 300 рублей. Это в два раза дороже, чем на других рынках, и цена пока не менялась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.