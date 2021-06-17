Курс доллара на Московской бирже вырос до 72,7 рубля

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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13,75 копейки, составив 72,7 рубля.

Курс евро снизился на одну копейку, до 87,1 рубля.

Ранее россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предположил, что текущие курсы для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74–75 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро.