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Экономика

10:20

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

экономика

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 86 рублей

Курс евро опустился ниже 86 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Европейская валюта ускорила снижение до 0,23% к закрытию предыдущей сессии и опустилась до 85,95 рубля. На такой отметке евро оказался впервые с августа 2020 года.

Ранее россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме.

Старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман предположил, что текущие курсы для российской валюты станут максимумами, от которых начнется тренд на ослабление в течение следующих одного-двух кварталов. Первой целью этого тренда могут быть отметки 74–75 рублей за доллар и 89–90 рублей за евро.

Цена нефти марки Brent достигла максимума за два года

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