Рубль укрепился по отношению к доллару на 38% с начала 2025 года

Российский рубль стал самой доходной валютой. Эксперты издания Bloomberg отмечают, что с начала 2025 года он укрепился по отношению к доллару на 38% и обогнал золото, которое считается самым стабильным вложением.

Причиной укрепления рубля Bloomberg называет растущее давление на доллар из-за торговых войн, которые развязал президент США Дональд Трамп. Также сыграло роль возобновление диалога Москвы с Вашингтоном и связанные с этим надежды на завершение конфликта на Украине.

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