Москвичам рассказали, как изменилась цена на сливочное масло

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на сливочное масло "Экомилк", упаковка 180 граммов.

В "Пятерочке" цена осталась прежней – 184,99 рубля. В "Перекрестке" тоже без перемен и заметно дешевле – 169,9 рубля.

В Metro Cash&Carry стало дороже – 209 рублей за упаковку, а в конце прошлого года она стоила 169 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.