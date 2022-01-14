Москвичам рассказали, как изменилась цена на муку

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на муку "Рязаночка", 2 килограмма.

В "Пятерочке" в прошлом году купить муку можно было за 89,99 рубля при наличии карты. Теперь ее стоимость составляет 102,99 рубля. В "Перекрестке" стоимость не менялась с конца прошлого года – 109,9 рубля.

В Metro Cash&Carry в данный момент самое выгодное предложение – 98,89 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.