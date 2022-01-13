Москвичам рассказали, как изменилась цена на геркулес

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на геркулес "Монастырский".

В "Пятерочке" его можно купить дешевле, чем в конце декабря. Если у вас есть карта, то стоимость составит 59,99 рубля. Без нее – 75,99 рубля. В "Перекрестке" стоимость не менялась с конца прошлого года – 79,9 рубля.

В Metro Cash&Carry геркулес подорожал почти на 15 рублей. В данный момент пачка стоит 82,9 рубля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.