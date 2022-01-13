Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся до 87 рублей впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 17:56 по московскому времени курс евро составил 87,08 рубля.

5 января сообщалось, что курс евро ускорил рост до 1,25% к закрытию предыдущей сессии и установился на уровне 86,02 рубля. При этом курс доллара вырос на 0,77%, до 75,94 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до 81,18 доллара за баррель. Стоимость нефти сорта WTI увеличилась на 1,57% и зафиксировалась на уровне 78,2 доллара за баррель.

