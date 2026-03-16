Цены на некоторые видеокарты в России выросли на треть за 2 недели

Цены на некоторые видеокарты в России выросли на треть всего за 2 недели. Главной причиной эксперты называют ситуацию на Ближнем Востоке. В Израиле находятся множество центров производства ведущих технологических компаний, а через ОАЭ и Иран проходят логистические цепочки в Россию.

Из-за конфликта транспортировка дорожает, страховки растут в цене, а надежность поставок оказывается под вопросом. На столичных рынках электроники проблемы с логистикой уже сказались на ценах. Вторая причина заключается в развитии нейросетей, которое затронуло цены на электронику по всему миру.

