Просрочка по кредитам в России превысила 1,5 триллиона рублей

Просроченная задолженность россиян по кредитам достигла рекордного значения – более 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает Центральный банк РФ.

Экономический обозреватель Константин Цыганков объяснил, что доля просрочки в общем объеме кредитования уменьшилась по сравнению с прошлым десятилетием.

Если в 2016 году она составляла 8,6%, то в 2025 – всего 4,4%. Причиной роста задолженности стал бум кредитования в 2024 году. В этот период ключевая ставка Центробанка заметно выросла, вслед за ней и ставки по кредитам. Многие россияне оформили займы на невыгодных условиях, что в итоге привело к увеличению просрочек.

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