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30 июня, 14:30

Экономика

Число открытых подростками брокерских счетов выросло в 6 раз

Число открытых подростками брокерских счетов выросло в 6 раз

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Число брокерских счетов, открытых подростками на фондовом рынке, увеличилось в шесть раз, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. На данный момент зарегистрировано 18 тысяч несовершеннолетних брокеров.

Анализ инвестиционных портфелей показал, что подростки предпочитают делать вложения в акции. На втором месте по популярности инвестиций оказались корпоративные облигации с фиксированным доходом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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