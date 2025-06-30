30 июня, 14:30Экономика
Число открытых подростками брокерских счетов выросло в 6 раз
Число брокерских счетов, открытых подростками на фондовом рынке, увеличилось в шесть раз, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. На данный момент зарегистрировано 18 тысяч несовершеннолетних брокеров.
Анализ инвестиционных портфелей показал, что подростки предпочитают делать вложения в акции. На втором месте по популярности инвестиций оказались корпоративные облигации с фиксированным доходом.
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