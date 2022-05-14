Рубль может стать самой сильной валютой в мире – СМИ

Несмотря на санкционное давление, рубль может стать самой сильной валютой в мире. Так считают эксперты Bloomberg.

Отечественная валюта уже укрепилась по отношению к американской до отметки в 65 рублей за доллар. Почему это происходит и долго ли продлится? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.