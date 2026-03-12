Власти США изменили позицию по использованию нефтяных резервов

Власти США за несколько часов изменили позицию по использованию нефтяных резервов, сообщило The Wall Street Journal. Сначала администрация президента США Дональда Трампа просила союзников не спешить с высвобождением запасов, но быстро начала добиваться проведения масштабной интервенции на рынке нефти.

Накануне Международное энергетическое агентство решило выделить рекордные 400 миллионов баррелей из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке. Нефть марки Brent поднималась уже до 100 долларов за баррель. Некоторые эксперты прогнозируют рост до 150 и 200 долларов.

