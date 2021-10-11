Москвичам рассказали, как изменились цены на кофе

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на растворимый кофе "Нескафе", упаковка 95 граммов.

В "Азбуке Вкуса" цена стабильная – 304 рубля. В "Перекрестке" кофе подорожал на 30 рублей и сейчас стоит 349 рублей.

В "Пятерочке" после отмены акции кофе подорожал почти на 200 рублей и сейчас стоит 349,99 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.