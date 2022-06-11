ЛНР начала экспорт зерна по железной дороге в Россию

Луганская Народная Республика начала экспорт зерна по железной дороге в Россию. Первый состав, на котором было 650 тонн груза, отправился накануне из освобожденного Старобельска.

Раньше зерно из Донбасса вывозили автотранспортом, но железнодорожные вагоны гораздо вместительнее фур. Сообщается, что сейчас на элеваторах ЛНР хранится около 300 тысяч тонн озимой пшеницы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.