Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Экономика

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице

Компания Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Банк России примет решение по ключевой ставке 10 февраля

Эксперты объяснили рост новых торговых марок в российском ретейле

Uniqlo может полностью уйти с российского рынка – СМИ

Банки РФ предложили клиентам открыть вклады в дирхамах

Дуров возглавил рейтинг самых влиятельных людей Дубая

ЦБ РФ начал продавать юани из Фонда национального благосостояния

Новости часа: Минфин заявил о заинтересованности бизнеса РФ в активах ушедших компаний

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Отечественные предприятия пищевой промышленности рекламируют свою продукцию и представляют на выставке свои достижения.

Отечественные производители приходят на смену ушедшим иностранным брендам. Они рассказали о текущей ситуации на рынке. Например, более 200 предприятий пищевой промышленности работают в Москве, они выпускают все необходимое для полноценного рациона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваВера Обливанцева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика