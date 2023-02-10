Международная выставка продуктов питания "Продэкспо–2023" началась в столице. Отечественные предприятия пищевой промышленности рекламируют свою продукцию и представляют на выставке свои достижения.

Отечественные производители приходят на смену ушедшим иностранным брендам. Они рассказали о текущей ситуации на рынке. Например, более 200 предприятий пищевой промышленности работают в Москве, они выпускают все необходимое для полноценного рациона.

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