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09 февраля, 01:15

Экономика

Эксперты рассказали, зачем Такер Карлсон посетил российский гипермаркет

Эксперты рассказали, зачем Такер Карлсон посетил российский гипермаркет

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Американский журналист Такер Карлсон уехал из отеля в Шереметьево, а оттуда – в Белград. С российскими коллегами он говорить отказался.

Постоялец люксового отеля посещал в Москве ресторан быстрого питания и закупался в продуктовом магазине. Он собрал полную корзину из того, чего в России могло не быть из-за санкций.

По словам экспертов, для стандартного американского гражданина российская экономика неэффективна, а Карлсон пытался показать реальность: продуктов много и они доступны по цене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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