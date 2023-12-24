Кабмин РФ одобрил выделение средств на обновление отделений "Почты России" в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство одобрило выделение средств из федбюджета "Почте России" в следующем году для модернизации отделений и объектов почтовой связи, которые находятся в сельской и труднодоступной местностях. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", – говорится в материале.

На сайте уточняется, что проект распоряжения направлен на обновление и приведение в порядок не меньше 773 объектов почтовой связи, чтобы расширить оказываемые услуги в отделениях "Почты России", расположенных в сельской и труднодоступной местностях.

Ранее сообщалось, что "Почта России" перестала доставлять посылки роверами "Яндекса". До этого клиенты могли заказать такую услугу всего за один рубль. Причины решения не уточняются.

По мнению экспертов, сервис могли закрыть из-за больших расходов на обслуживание роботов, а также их дефицита. Для доставки работали 36 устройств, а могло потребоваться около 150, но цена одного робота достигала пяти миллионов рублей.

"Почта России" прекратила доставлять посылки роверами "Яндекса"