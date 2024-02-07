"Почта России" приостановила наземную доставку в Европу на два месяца

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"Почта России" временно доставляет посылки в 24 европейские страны только по воздуху. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оператора.

Уточняется, что в список стран вошли Франция, Нидерланды, Германия, Португалия, Швейцария, Болгария, Венгрия, Хорватия, Эстония, Италия, Ирландия, Великобритания, Словения, Норвегия, Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция.

В организации отметили, что изменение способа доставки связано с бюрократическими сложностями при оформлении наземных трансграничных перевозок по европейскому направлению. Уточняется, что наземную доставку возобновят в ближайшие два месяца.

В конце прошлого года российское правительство одобрило выделение средств из федбюджета "Почте России" в 2024 году для модернизации отделений и объектов почтовой связи, которые находятся в сельской и труднодоступной местностях.

Также в октябре 2023 года в СМИ отмечалось, что ФАС России утвердила увеличение тарифов на пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей "Почтой России". Тарифы выросли в среднем на 6,6%, однако цена отправки корреспонденции с объявленной ценностью увеличится на 6,8%.

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