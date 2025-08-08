Банкам РФ могут запретить передавать коллекторам долги клиентов с просрочкой более 60 дней

Банки в России не смогут передавать коллекторам долги своих клиентов с просрочкой свыше 60 дней. Такой законопроект готовятся внести в Госдуму.

Таким способом хотят заставить кредитные организации работать с заемщиками, когда у тех только начала накапливаться задолженность. Ведь на раннем этапе этот вопрос можно решить с минимальными потерями. Если упустить время, то долг вырастет и станет уже серьезной проблемой.

