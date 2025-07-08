Обучение в российских вузах подорожало на 12% за год

Стоимость обучения в российских вузах выросло. По данным министерства науки и высшего образования, за последний год средняя цена платного образования увеличилась на 12%. В Москве обучение подорожало в среднем на 16%.

Чтобы оплатить обучение в региональном вузе, родителям приходится ежемесячно откладывать около 20% своей зарплаты. По информации Минобрнауки, несмотря на подорожание, свыше 60% выпускников одиннадцатых классов в этом году могут рассчитывать на поступление на очную форму обучения.

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