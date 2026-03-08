График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

08 марта, 09:30

Экономика

Москвичи не могут получить заказы из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москвичи не могут получить заказы из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Жилье возле будущих станций Рублево-Архангельской линии метро подорожало на 38%

Акцизы на сладкие напитки начнут расти в России

"Деньги 24": цена нефти марки Brent превысила 89 долларов за баррель

"Деньги 24": в Центробанке РФ обеспокоились слабым интересом молодежи к ПДС

"Деньги 24": столичные застройщики стали чаще предоставлять скидки

"Деньги 24": эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на россиян

Центробанк России спрогнозировал рост средств, привлеченных в ПДС

Стоимость углеводородов выросла на мировых рынках

Банкоматы стали для москвичей главным обменником валют

Москвичи все чаще заказывают технику, одежду и подарки через байеров, но из-за конфликта на Ближнем Востоке такие покупки начали застревать в пути. Отмененные рейсы срывают доставки, и посредникам приходится срочно искать новые логистические схемы.

Байеры вынуждены перестраивать маршруты. Например, теперь товары везут через Оман, что увеличивает сроки доставки и увеличивает ее стоимость на 30–50%. Но даже с учетом наценки покупки в Дубае остаются выгоднее московских: сумка Prada дешевле на 50 тысяч, а iPhone 17 Pro – на 20 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин Арина Устюкова

