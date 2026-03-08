Москвичи не могут получить заказы из ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Москвичи все чаще заказывают технику, одежду и подарки через байеров, но из-за конфликта на Ближнем Востоке такие покупки начали застревать в пути. Отмененные рейсы срывают доставки, и посредникам приходится срочно искать новые логистические схемы.

Байеры вынуждены перестраивать маршруты. Например, теперь товары везут через Оман, что увеличивает сроки доставки и увеличивает ее стоимость на 30–50%. Но даже с учетом наценки покупки в Дубае остаются выгоднее московских: сумка Prada дешевле на 50 тысяч, а iPhone 17 Pro – на 20 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.