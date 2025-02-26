Российские обменники ввели ограничения на покупку долларов нового образца

Некоторые российские банки начали вводить комиссию для желающих купить новые доллары. Посетители обменников жалуются, что приобрести валюту можно далеко не во всех пунктах. Кроме того, не везде соглашаются поменять старые купюры на новые.

Работница одного из столичных обменных пунктов заявила, что так называемые белые банкноты старого образца только покупают, а на продажу предлагают синие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.