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26 февраля, 11:15

Экономика

Экономист рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца

Экономист рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца

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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца.

По его словам, обменные пункты в банках обязаны принимать доллары старых серий, таковы требования закона. Экономист сообщил, что в случае, если банк не хочет их принимать, остается либо идти в суд, либо жаловаться в Центробанк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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