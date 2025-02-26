Экономист рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов рассказал, должны ли в банках принимать доллары старого образца.

По его словам, обменные пункты в банках обязаны принимать доллары старых серий, таковы требования закона. Экономист сообщил, что в случае, если банк не хочет их принимать, остается либо идти в суд, либо жаловаться в Центробанк.

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