Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей. Это произошло впервые с августа 2024 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 14:05 по московскому времени курс упал на 1,63 рубля относительно предыдущего закрытия (85,20 рубля). При этом несколькими минутами ранее значение валюты было зафиксировано на 84,97 рубля. Это минимум 30 августа 2024-го.

25 февраля курс американской валюты на внебиржевом рынке побил еще один рекорд с 3 сентября прошлого года. За три часа в первой половине дня доллар потерял более 1 рубля 20 копеек. Это является значительным изменением за короткий промежуток времени.

На момент 11:30 курс составлял примерно 86,78 рубля, а к 12:00 он зафиксировался на отметке 86,58 рубля.

Вместе с тем 25-го числа упала и стоимость биткоина. Впервые с 13 января она составила 90 тысяч долларов. Согласно информации на 10:26, криптовалюта снижалась на 6,64%, до 89,439 тысячи долларов. К 10:31 биткоин замедлил падение и составил 89,514 тысячи долларов.