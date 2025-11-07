Российские туристы в Китае смогут расплачиваться с помощью QR-кода

У российских туристов в Китае появился еще один способ расплачиваться. Теперь это можно делать с помощью QR-кода. Однако потребуется карта UnionPay, которые выпускают несколько российских банков.

Также потребуется скачать официальное приложение китайской платежной системы и пройти регистрацию. Затем необходимо привязать карту, на которой должно быть хотя бы несколько юаней для проверочной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.