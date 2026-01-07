Некоторые банки России начали снижать ставки по вкладам в новом году

Некоторые российские банки начали осторожно снижать ставки по вкладам в новом году. В среднем они упали на 0,5 процентного пункта. По прогнозам экспертов, Банк России продолжит снижать ключевую ставку и в 2026 году, однако темпы будут умеренными.

За прошлый год регулятор пять раз снижал ключевую ставку. Это помогло замедлить инфляцию: если в начале 2025 года она составляла 9–10%, то к декабрю показатель снизился до 5,8%. Однако для обычных граждан кредиты пока не станут значительно доступнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.