07 января, 09:30

Экономика

Некоторые банки России начали снижать ставки по вкладам в новом году

Собянин рассказал о росте популярности экскурсий на промышленные площадки Москвы

Спрос на квартиры в столичном регионе не будет снижаться в январе

Рубль укрепился по отношению к доллару на 25% за 2025 год

Российские банки начали массово проверять большие заказы на макретплейсах

Ключевая ставка к концу года может снизиться до 9–10%

Предложение квартир на первичном рынке Москвы сократилось на 23%

Зона "Технополис "Москва" выросла до полноценного производственного центра

С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы

Некоторые российские банки начали осторожно снижать ставки по вкладам в новом году. В среднем они упали на 0,5 процентного пункта. По прогнозам экспертов, Банк России продолжит снижать ключевую ставку и в 2026 году, однако темпы будут умеренными.

За прошлый год регулятор пять раз снижал ключевую ставку. Это помогло замедлить инфляцию: если в начале 2025 года она составляла 9–10%, то к декабрю показатель снизился до 5,8%. Однако для обычных граждан кредиты пока не станут значительно доступнее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоДарья ЕрмаковаИван Пашков

