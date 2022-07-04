IKEA объявила о распродаже с 5 июля для всех желающих. Она продлится несколько недель – до полного опустошения складов и пройдет только онлайн.

Зона доставки при этом ограничена теми городами, где есть магазины сети. Услуга сборки недоступна, а самовывоз ограничен по времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.