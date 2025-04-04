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04 апреля, 07:15

Экономика

Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины против России

Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины против России

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Новости мира: Трамп ввел таможенные пошлины до 50% для 185 стран

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Трамп ввел базовую пошлину в 10% практически против всех стран мира

Президент США Дональд Трамп ввел так называемые зеркальные пошлины против 185 стран, включая страны Евросоюза, Китай, Японию и Казахстан. Размер тарифов достигает 50%. Однако Россия не вошла в этот список.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отметил, что это подтверждает отсутствие тесной экономической взаимозависимости между Россией и США. Эксперты считают, что Россия не представляет интереса для торговой войны, поскольку объемы взаимной торговли крайне низкие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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