Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины против России

Президент США Дональд Трамп ввел так называемые зеркальные пошлины против 185 стран, включая страны Евросоюза, Китай, Японию и Казахстан. Размер тарифов достигает 50%. Однако Россия не вошла в этот список.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев отметил, что это подтверждает отсутствие тесной экономической взаимозависимости между Россией и США. Эксперты считают, что Россия не представляет интереса для торговой войны, поскольку объемы взаимной торговли крайне низкие.

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