Доходность по вкладам в России стала снижаться, несмотря на стабильность ключевой ставки

В российских банках начали снижать доходность по вкладам, несмотря на стабильность ключевой ставки Центробанка на уровне 21% годовых. Средняя доходность по трехмесячному депозиту составила 20,81%. Эксперты связывают это с общим снижением доходности в условиях экономической неопределенности.

Финансовые консультанты советуют обратить внимание на альтернативы, такие как облигации федерального займа и корпоративные облигации, которые могут предложить доходность от 22 до 27%.

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