ФАС проверит обоснованность повышения цен на куриное мясо в РФ

Федеральная антимонопольная служба РФ проверит обоснованность повышения цен на куриное мясо. ФАС направила трем крупным производителям запросы, чтобы проанализировать стоимость их продукции.

По данным ведомства, несколько птицеводческих комплексов страны заняли ведущую роль на рынке. В случае если будут доказаны злоупотребления, примут меры антимонопольного реагирования. Компаниям могут выставить крупные штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.