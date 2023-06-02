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11:30

Экономика

Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники в РФ – СМИ

Минпромторг планирует ограничить параллельный импорт вычислительной техники в РФ – СМИ

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В России могут ограничить параллельный импорт вычислительной техники. Об этом заявили СМИ со ссылкой на источники в Минпромторге.

В частности, предлагают запретить ввоз продукции более чем 20 брендов. Среди них – известные Asus, Dell, IBM и другие компьютерные гиганты. Инициативу совместно с министерством обсуждают российские производители электроники.

Пока список только формируется, но в Минцифры считают, что имеет смысл запрещать ввоз только той продукции, производство которой уже налажено в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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